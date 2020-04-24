Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні Кабміну, "Урядовий портал"

Деталі: Також звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.

На цьому ж засіданні уряд звільнив заступника голови Державної податкової служби Дмитра Венцковського.

Коментуючи ці рішення, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.

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