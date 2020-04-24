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Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова

П'ятниця, 24 квітня 2020, 19:43
Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова

Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні Кабміну, "Урядовий портал"

Деталі: Також звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.

На цьому ж засіданні уряд звільнив заступника голови Державної податкової служби Дмитра Венцковського.

Коментуючи ці рішення, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
  • Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівподаткимитниця
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