Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова – нардеп
Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні Кабміну
Деталі: Також, за словами депутата, звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
- Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.