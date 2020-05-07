Усі розділи
Укр / Рус

У штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

Четвер, 7 травня 2020, 19:33

Штабом Об’єднаних сил встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

Саме ця група, зазначили у штабі, 27 лютого 2020 року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченка.

Згодом у відомстві обіцяють розкрити імена, прізвища та посади військовослужбовців Росії, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.

Це відео передали до Служби безпеки України.

Нагадаємо: 7 травня бойовики під час обстрілів поранили шістьох українських захисників

Українська правда
Теми: ДонбасРосіявбивствобойові діїООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня

відеоУ штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу

фотоСБУ підозрює екскерівництво Податкової в "кришуванні" конвертцентрів

У "Слузі народу" винайшли, як розправлятися з міністрами, які "недотягують"

НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка

Усі головні новини...
Донбас
Бойовики під час обстрілів поранили шістьох українських захисників
В ОП пояснили, в якому випадку відбудуться вибори в ОРДЛО
Єрмак про Донбас: План "Б" озвучимо, коли зрозуміємо, що план "А" не працює
Останні новини
20:42
НБУ та ЄБРР запустили інструмент підтримки бізнесу на 0,5 мільярда доларів
20:27
Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ
20:20
Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня
19:50
Епідемія в Італії: кількість хворих знизилася до менше 90 тисяч
20:05
Курс валют: гривня суттєво зміцнилася
19:36
СБУ витратить 50 мільйонів на систему для контролю карантину
19:33
відеоУ штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі
19:20
У Єврокомісії розповіли, коли ЄС повернеться до відкритих кордонів
19:08
МВФ змінив програму кредитування для України
18:51
У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу
Усі новини...