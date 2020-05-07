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У штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

Четвер, 7 травня 2020, 19:33
У штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

Штабом Об’єднаних сил встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

Саме ця група, зазначили у штабі, 27 лютого 2020 року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченка.

Згодом у відомстві обіцяють розкрити імена, прізвища та посади військовослужбовців Росії, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.

Це відео передали до Служби безпеки України.

Нагадаємо: 7 травня бойовики під час обстрілів поранили шістьох українських захисників

Українська правда

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Теми: ДонбасРосіявбивствобойові діїООС
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