У штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

Штабом Об’єднаних сил встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

Саме ця група, зазначили у штабі, 27 лютого 2020 року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченка.

Згодом у відомстві обіцяють розкрити імена, прізвища та посади військовослужбовців Росії, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.

Це відео передали до Служби безпеки України.

Нагадаємо: 7 травня бойовики під час обстрілів поранили шістьох українських захисників