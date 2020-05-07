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Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня

Четвер, 7 травня 2020, 20:20
Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня

Кабінет міністрів дозволив відновити з 11 травня роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів і магазинів у торгово-розважальних центрах за умови дотримання дистанції і використання засобів індивідуального захисту працівниками і відвідувачами.

Джерело: постанова уряду №343 від 4 травня

Деталі: Зокрема Кабмін дозволив надавати послуги громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

При цьому персонал і відвідувачі (крім часу приймання їжі) мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Для персоналу мова йде про захист обличчя, очей та рук, для відвідувачів – про респіратори або захисні маски, у тому числі виготовлені самостійно. 

 

Також уряд дозволив роботу магазинів, що розташовані у торговельно-розважальних центрах за умови перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту (респіратори чи маски, в тому числі виготовлені самостійно), а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

Передісторія: 

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень. Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись: парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні; заклади громадського харчування на виніс; літні майданчики кафе та ресторанів просто неба тощо. 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірускарантинїжаторгівля
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