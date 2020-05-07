Кабінет міністрів дозволив з 11 травня відкрити дитмайданчики, парки і перукарні, а також відновити роботу журналістів на вулицях, в органах держвлади, зйомки кіно, тренування спортсменів та репетиції в театрах і цирках.

Джерело: постанова уряду №343 від 4 травня

Деталі: Кабмін дозволив з 11 травня відкрити парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, стоматології, салони краси та перукарні, відновити діяльність нотаріусів, адвокатів, психологів. А також роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ.

З 11 травня послабили карантин для точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій та інших суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу ЗМІ та доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших виробників аудіовізуального контенту.

Уряд дозволив працівникам ЗМІ проводити телезйомки та здійснювати іншу журналістську діяльності на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови залучення до виробництва телепродукту в одному місці не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб, забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту (у тому числі виготовленими самостійно) та дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

За таких же умов з 11 травня дозволена робота суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі в студіях та павільйонах).

Також Кабмін дозволив діяльність підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю тощо за умови забезпечення осіб засобами індивідуального захисту, перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі та дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

Зможуть відновити діяльність музеї, музеї просто неба та історико-культурні заповідники без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту та дотримання карантину.

Зазначається, що безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту (респіратори або маски, у тому числі виготовлені самостійно), може здійснюватися за рішенням власника (органів управління).

Також з 11 травня дозволять проведення репетицій, тренувань та інших заходів без глядачів у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за умови одночасного перебування не більше 50 осіб, забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

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