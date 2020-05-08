У Мін’юсті обіцяють не стягувати $250 млн з “Приватбанку” на користь Суркісів

Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що держвиконавець не буде стягувати із "Приватбанку" 7 мільярдів гривень ($250 мільйонів) на користь компанії Суркісів. Йдеться лише про виконання ухвали суди.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "Ну і головне: Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути 7 мільярдів гривень (чи 250 мільйонів доларів) з "Приватбанку". Ми виконуємо ухвалу суду, яка вимагає від Приватбанку обслуговування депозитів (і біс його знає як це зробити)".

Деталі: Міністр також не розуміє, яким чином, добровільно або примусово, виконати рішення про стягнення коштів.

Малюська вважає, що якби держава дійсно хотіла "стягнути 7 ярдів на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем".

Він також зазначив, що тези пресрелізів та постів у соцмережах про цю справу – "звичайна маніпуляція для привертання уваги до справи, яка нудно, нецікаво та монотонно тягнеться з 2017 року".

Що передувало: 7 травня стало відомо, що держвиконавець хоче стягнути з "Приватбанку" більше 250 мільйонів доларів за рішенням Печерського райсуду від 09.02.17. Банк звернувся до правоохоронних органів, суду та на ім'я голови Мін'юсту з вимогою надати правову оцінку таким діям. Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за три роки шанси братів Суркісів отримати від Приватбанку понад 250 млн доларів не змінились та залежать від банку.

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