Венедіктова записала звернення щодо справи "Приватбанку"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому пояснила особливості справи "Приватбанку" та зазначила, що її офіс відстоює 1 млрд грн активів держави.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова: "В нашому уявленні прокуратура - це каральний орган. Конституцією України її віднесено до системи правосуддя. Що це означає? Це означає, що прокуратура у рівній мірі із судом, не перебираючи на себе його функцію, на засадах рівності і змагальності покликана захищати суспільні інтереси.

Обов’язок Офісу Генерального прокурора - відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку".

Деталі: Суть справи у тому, що родина позивачів під час націоналізації "Приватбанку" підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів.

Під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "Приватбанку", скасувати це рішення і повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком.

Позов було задоволено постановою Окружного адмінсуду міста Києва у 2017 році. Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив її в силі.

Національний банк, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк" оскаржили судові рішення в касаційному порядку. Офіс Генерального прокурора вступив у цю справу у листопаді 19-го року.

Венедіктова запевнила, що прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя.

Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з "Приватбанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції нова для нашої банківської системи. Вона застосовується в Україні вперше, однак давно та ефективно працює в Європі. Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву.

До того ж, самі позивачі у цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію.

Пряма мова: "Ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку" . Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я.

Держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. Це сума більша, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж у "Приватбанку" сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи.

Таким чином у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони рівні по важливості та становлять той суспільний інтерес, який покликаний захищати прокурор".

Нагадаємо: Напередодні Офіс президента випустив документальний фільм "Рік президента Зеленського". На записаному відео глава держави зокрема зявляє, що не розуміє, для чого в країні існує 5 правоохоронних органів. Зеленський зазначив, що очікує, що після перезавантаження системи їх кількість скоротиться.

Зеленський також додав, що якщо новий генпрокурор (Венедіктова) не покаже хорошого результату, то йому будуть шукати заміну.

Попередній генпрокурор Руслан Рябошапка у колонці на сайті УП звинуватив Зеленського у нещирості.