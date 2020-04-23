Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедіктова записала звернення щодо справи "Приватбанку"

Четвер, 23 квітня 2020, 15:52
Венедіктова записала звернення щодо справи Приватбанку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому пояснила особливості справи "Приватбанку" та зазначила, що її офіс відстоює 1 млрд грн активів держави.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова: "В нашому уявленні прокуратура - це каральний орган. Конституцією України її віднесено до системи правосуддя. Що це означає? Це означає, що прокуратура у рівній мірі із судом, не перебираючи на себе його функцію, на засадах рівності і змагальності покликана захищати суспільні інтереси.

Обов’язок Офісу Генерального прокурора - відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку".

Деталі: Суть справи у тому, що родина позивачів під час націоналізації "Приватбанку" підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів.

Під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "Приватбанку", скасувати це рішення і повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком.

Позов було задоволено постановою Окружного адмінсуду міста Києва у 2017 році. Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив її в силі.

Національний банк, Міністерство фінансів та державний "Приватбанк" оскаржили судові рішення в касаційному порядку. Офіс Генерального прокурора вступив у цю справу у листопаді 19-го року.

Венедіктова запевнила, що прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя.

Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з "Приватбанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції нова для нашої банківської системи. Вона застосовується в Україні вперше, однак давно та ефективно працює в Європі. Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву.

До того ж, самі позивачі у цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію.

Пряма мова: "Ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку" . Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я.

Держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. Це сума більша, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж у "Приватбанку" сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи.

Таким чином у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони рівні по важливості та становлять той суспільний інтерес, який покликаний захищати прокурор".

Нагадаємо: Напередодні Офіс президента випустив документальний фільм "Рік президента Зеленського". На записаному відео глава держави зокрема зявляє, що не розуміє, для чого в країні існує 5 правоохоронних органів. Зеленський зазначив, що очікує, що після перезавантаження системи їх кількість скоротиться.

Зеленський також додав, що якщо новий генпрокурор (Венедіктова) не покаже хорошого результату, то йому будуть шукати заміну.

Попередній генпрокурор Руслан Рябошапка у колонці на сайті УП звинуватив Зеленського у нещирості.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурораПриватбанк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
Усі новини...
Реклама: