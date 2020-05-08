Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб
П'ятниця, 8 травня 2020, 10:00
У Львівській області третій день поспіль зростає і б’є рекорди кількість нових випадків захворювання на COVID-19, за добу 7 травня – 65 нових випадків зараження.
Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook
Пряма мова: "+65 інфікованих коронавірусом на Львівщині за останню добу(з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування".
Деталі: Подальші дії Садовий обіцяє озвучити після засідання штабу.
Що передувало: За добу 6 травня у Львівській області підтвердили 42 діагнози захворювання на коронавірус.
Нагадаємо: 7 травня в країні було зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
Українська правда