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Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб

П'ятниця, 8 травня 2020, 10:00
радіо свобода

У Львівській області третій день поспіль зростає і б’є рекорди кількість нових випадків захворювання на COVID-19, за добу 7 травня – 65 нових випадків зараження.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "+65 інфікованих коронавірусом на Львівщині за останню добу(з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування".

Деталі: Подальші дії Садовий обіцяє озвучити після засідання штабу.

Що передувало: За добу 6 травня у Львівській області підтвердили 42 діагнози захворювання на коронавірус.

Нагадаємо: 7 травня в країні було зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Львівщина


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