Зеленський про виклик посла в Грузію через Саакашвілі: Це помилка

Президент Володимир Зеленський вважає помилкою виклик посла Теймураза Шарашенідзе в Грузію для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі до Національної ради реформ.

Джерело: Зеленський під час візиту в Луганську область, відповідаючи на запитання журналістів.

Пряма мова: "У нас з Грузією, з грузинським народом прекрасні стосунки. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на які консультації відкликати нашого посла на Україну. Тому що стосунки між нашими країнами довші за будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій всі сторони зрозуміють, що в кожній держави кадрова політика стосується тієї держави і тих громадян, які живуть в ній.

Щоб нікого не ображати, я думаю, це наше рішення? наша внутрішня політика. Пан Саакашвілі є громадянином України, з українським паспортом, і я є президентом України, який призначив його головою Виконкому ради реформ при президентові України, ось і все".

Що передувало: міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що країна викликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Михеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.