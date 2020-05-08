Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі
Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Михайла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.
Джерело: міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у коментарі журналістам, "Інтерфакс-Україна" і ТАСС
Пряма мова: "Призначення стратегічним партнером людини, засудженої й розшукуваної судовою системою Грузії, викликає питання, через що було прийнято рішення про відкликання в Тбілісі для консультацій надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні пана Теймураза Шарашенідзе.
Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом".
Деталі: Грузія не збирається розривати партнерство з Україною.
Пряма мова Залкаліані: "Нам прикро, що було прийнято таке рішення, однак, незважаючи на це, звісно, в якості наступних кроків ми не розглядаємо питання про розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства між країнами".
Цьому передувало: 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.
Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віце-прем'єра з реформ.
Тоді посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято у Тбілісі як недружній крок.
Передісторія:
- У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Грузинського громадянства його позбавили у грудні 2015 року.
- У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України – і той одразу повернувся в Київ, а потім навіть брав участь у виборах до Верховної Ради.
- Грузія домагалася екстрадиції Саакашвілі з України і за часів Петра Порошенка, і за президентства Володимира Зеленського. Також грузинська влада просила видати її колишнього президента з Польщі, коли Саакашвілі перебував там після вигнання з України.