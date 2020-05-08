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Грузія відкликає з України посла для консультацій через призначення Саакашвілі

П'ятниця, 8 травня 2020, 10:45

Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Михайла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Джерело: міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані у коментарі журналістам, "Інтерфакс-Україна" і ТАСС

Пряма мова: "Призначення стратегічним партнером людини, засудженої й розшукуваної судовою системою Грузії, викликає питання, через що було прийнято рішення про відкликання в Тбілісі для консультацій надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні пана Теймураза Шарашенідзе.

Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом".

Деталі: Грузія не збирається розривати партнерство з Україною.

Пряма мова Залкаліані: "Нам прикро, що було прийнято таке рішення, однак, незважаючи на це, звісно, в якості наступних кроків ми не розглядаємо питання про розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства між країнами".

Цьому передувало: 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віце-прем'єра з реформ.

Тоді посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято у Тбілісі як недружній крок.

Передісторія:

Теми: СаакашвіліГрузіядипломатичні відносини


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