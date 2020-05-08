ОПЗЖ зареєструвала законопроєкт, щоб дозволити георгіївську стрічку

Народний депутат від "Опозиційної платформи — за життя" Нестор Шуфрич зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує скасувати заборону на георгіївську стрічку.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Проєктом закону хочуть визнати закон україни "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" таким, що втратив чинність.

Що було раніше: Ще один нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обіцяв знайти спосіб відсвяткувати 9 травня.