"Слуги народу" запевняють, що на ухвалення "антиколомойського" законопроєкту вистачить голосів

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що на позачерговому пленарному засіданні в середу народні депутати ухвалять в цілому банківський законопроєкт.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Інтер", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнко: "За банківський закон вистачає голосів в залі".

Деталі: Він нагадав, що перше читання і ухвалення особливої ​​процедури щодо нових змін в регламент для другого читання законопроєкту "зібрали достатню кількість голосів, з запасом, близько 250".

При цьому Корнієнко відзначив, що не всі депутати монобільшості підтримують цей законопроєкт.

Він також прогнозує, що "опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання законопроєкту", проте міжнародні партнери України сприймуть сам факт результативного голосування.

Чому це важливо: Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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