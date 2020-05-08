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"Слуги народу" запевняють, що на ухвалення "антиколомойського" законопроєкту вистачить голосів

П'ятниця, 8 травня 2020, 22:27
Слуги народу запевняють, що на ухвалення антиколомойського законопроєкту вистачить голосів

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що на позачерговому пленарному засіданні в середу народні депутати ухвалять в цілому банківський законопроєкт.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Інтер", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнко: "За банківський закон вистачає голосів в залі".

Деталі: Він нагадав, що перше читання і ухвалення особливої ​​процедури щодо нових змін в регламент для другого читання законопроєкту "зібрали достатню кількість голосів, з запасом, близько 250".

При цьому Корнієнко відзначив, що не всі депутати монобільшості підтримують цей законопроєкт.

Він також прогнозує, що "опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання законопроєкту", проте міжнародні партнери України сприймуть сам факт результативного голосування.

Чому це важливо: Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передсторія:

  • Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.
  • Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.
  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • МВФ закликавдля надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Теми: Верховна Радабанки
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