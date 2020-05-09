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Найманці на Донбасі не припиняють обстріли: поранені 4 військових

Субота, 9 травня 2020, 07:15

8 травня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали 4 українських військових. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Неподалік Широкиного бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовували БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Кам’янки російські окупанти стріляли з 82 мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог вів вогонь біля Мар’їнки, Авдіївки, Пісків, Оріхового та Кримського. 

За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Від початку поточної доби противник відкривав вогонь біля Кримського та Хутора Вільного. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні. 

Що передувало: У вечірньому зведенні штаб ООС повідомляв про поранення трьох військових.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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