Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найманці на Донбасі не припиняють обстріли: поранені 4 військових

Субота, 9 травня 2020, 07:15
Найманці на Донбасі не припиняють обстріли: поранені 4 військових

8 травня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали 4 українських військових. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї". 

Деталі: Неподалік Широкиного бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовували БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Кам’янки російські окупанти стріляли з 82 мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог вів вогонь біля Мар’їнки, Авдіївки, Пісків, Оріхового та Кримського. 

За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Від початку поточної доби противник відкривав вогонь біля Кримського та Хутора Вільного. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні. 

Що передувало: У вечірньому зведенні штаб ООС повідомляв про поранення трьох військових.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
Усі новини...
Реклама: