На Рівненщині через коронавірус "закрили" ще одне село

У селі Рокитне Рівненської області встановили блокпост через спалах коронавірусу.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Рішення про встановлення блокпосту ухвалили на позачергових засіданнях обласної та районної комісій з питань ТЕБ та НС.

Водночас повідомляється, що в селі Познань, де було встановлено блокпост 3 травня, його зняли.

Як повідомив Коваль, КПП встановили на північному в'їзді/виїзді с.Рокитне, що унеможливило обхід до населеного пункту іншими дорогами.

Щодня з 20.00 до 08.00 години припинилося будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту.

До роботи на контрольно-пропускному пункті залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони перевіряють температуру і проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу.

Наразі у Рокитнівському районі на COVID-19 захворіла 41 людина.

Голова ОДА також повідомив, що станом на вечір 8 травня на Рівненщині зареєстровано 908 випадків захворювання на COVID-19. З них – 202 медпрацівника і 44 дитини. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 19 людей.

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