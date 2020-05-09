На Рівненщині через коронавірус "закрили" ще одне село
У селі Рокитне Рівненської області встановили блокпост через спалах коронавірусу.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Деталі: Рішення про встановлення блокпосту ухвалили на позачергових засіданнях обласної та районної комісій з питань ТЕБ та НС.
Водночас повідомляється, що в селі Познань, де було встановлено блокпост 3 травня, його зняли.
Як повідомив Коваль, КПП встановили на північному в'їзді/виїзді с.Рокитне, що унеможливило обхід до населеного пункту іншими дорогами.
Щодня з 20.00 до 08.00 години припинилося будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту.
До роботи на контрольно-пропускному пункті залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони перевіряють температуру і проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу.
Наразі у Рокитнівському районі на COVID-19 захворіла 41 людина.
Голова ОДА також повідомив, що станом на вечір 8 травня на Рівненщині зареєстровано 908 випадків захворювання на COVID-19. З них – 202 медпрацівника і 44 дитини. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 19 людей.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- В Україні за добу 7 травня зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
- За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.