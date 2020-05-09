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У Києві поліція оглядає учасників заходів до Дня перемоги

Субота, 9 травня 2020, 09:18
У Києві поліція оглядає учасників заходів до Дня перемоги

Київська поліція посилила заходи безпеки під час заходів, які заплановані 9 травня. На встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу.

Джерело: поліція Києва

 

Деталі: Зазначається, що 9 травня у столиці заплановано проведення заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Структурні підрозділи столичної поліції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії взяли під посилену охорону територію, де проходитимуть акції.

Дослівно: "На час проведення заходів рух деякими вулицями столиці буде обмежено. Аби не допустити будь-яких правопорушень, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Перед початком заходів працівники вибухотехнічної служби та кінологи перевірили місця проведення заходів на предмет виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, у Головному управлінні розгорнуто роботу ситуаційного центру, представники якого в онлайн-режимі відслідковують оперативну ситуацію для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій".

 

Що передувало: У п'ятницю в поліції повідомляли, що на День перемоги на території держави заплановано проведення близько 340 заходів (близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів).

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів відзначать.

Українська правда

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Теми: КиївполіціяДень Перемогиакції
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