Сovid-19 у Білорусі: під тисячу нових хворих за день, загалом вже – 22 тисячі

Число тих, що заразилися коронавірусів в Білорусі за добу зросла на 951 і перевалило за позначку в 22 тисячі хворих.

Джерело: Інтерфакс-Укрина з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Белаоусі.

Деталі: За останню добу в країні виявили 951 новий випадок захворювання коронавірусів, таким чином загальне число тих, що заразилися склало вже 22 052 чоловік.

Станом на 9 травня відомство повідомляє про 126 летальних випадках. У відомстві також повідомили, що на 9 травня одужали і виписані 6 050 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 травня - ця цифра становила 5 484 осіб).

Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 251 771 тисяч nестов на Коронавірусние інфекцію, число підтверджених випадків склало 8,8% від загальної кількості проведених тестів.

Пряма мова: "За весь період поширення інфекції на території країни померли 126 (на 8 травня - 121) пацієнт з рядом хронічних захворювань з виявленою коронавирусной інфекцією".

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