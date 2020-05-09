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Сovid-19 у Білорусі: під тисячу нових хворих за день, загалом вже – 22 тисячі

Субота, 9 травня 2020, 17:06

Число людей, що заразилися коронавірусом у Білорусі, за добу зросло на 951 особу і перевалило за позначку в 22 тисячі хворих.

Джерело: Інтерфакс-Укрина з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Белаоусі.

Деталі: За останню добу в країні виявили 951 новий випадок захворювання коронавірусом, таким чином загальне число тих, що заразився, склало вже 22 052 особи.

Станом на 9 травня відомство повідомляє про 126 летальних випадків. У відомстві також повідомили, що на 9 травня одужали і виписані 6 050 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 травня - ця цифра становила 5 484 осіб).

Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 251 771 тисячу тестів на коронавірусну інфекцію, число підтверджених випадків склало 8,8% від загальної кількості проведених тестів.

Пряма мова: "За весь період поширення інфекції на території Білорусі померли 126 (на 8 травня - 121) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавирусною інфекцією".

Нагадаємо:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не засуджувати країну за проведення параду 9 травня, незважаючи на пандемію.

  • Водночас, у Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

Теми: коронавірусБілорусьепідемія
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