Сovid-19 у Білорусі: під тисячу нових хворих за день, загалом вже – 22 тисячі
Число людей, що заразилися коронавірусом у Білорусі, за добу зросло на 951 особу і перевалило за позначку в 22 тисячі хворих.
Джерело: Інтерфакс-Укрина з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Белаоусі.
Деталі: За останню добу в країні виявили 951 новий випадок захворювання коронавірусом, таким чином загальне число тих, що заразився, склало вже 22 052 особи.
Станом на 9 травня відомство повідомляє про 126 летальних випадків. У відомстві також повідомили, що на 9 травня одужали і виписані 6 050 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 травня - ця цифра становила 5 484 осіб).
Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 251 771 тисячу тестів на коронавірусну інфекцію, число підтверджених випадків склало 8,8% від загальної кількості проведених тестів.
Пряма мова: "За весь період поширення інфекції на території Білорусі померли 126 (на 8 травня - 121) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавирусною інфекцією".
Нагадаємо:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не засуджувати країну за проведення параду 9 травня, незважаючи на пандемію.
- Водночас, у Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.