Сovid-19 у Білорусі: під тисячу нових хворих за день, загалом вже – 22 тисячі

Число людей, що заразилися коронавірусом у Білорусі, за добу зросло на 951 особу і перевалило за позначку в 22 тисячі хворих.

Джерело: Інтерфакс-Укрина з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Белаоусі.

Деталі: За останню добу в країні виявили 951 новий випадок захворювання коронавірусом, таким чином загальне число тих, що заразився, склало вже 22 052 особи.

Станом на 9 травня відомство повідомляє про 126 летальних випадків. У відомстві також повідомили, що на 9 травня одужали і виписані 6 050 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 7 травня - ця цифра становила 5 484 осіб).

Крім того, в міністерстві поінформували, що всього було проведено 251 771 тисячу тестів на коронавірусну інфекцію, число підтверджених випадків склало 8,8% від загальної кількості проведених тестів.

Пряма мова: "За весь період поширення інфекції на території Білорусі померли 126 (на 8 травня - 121) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавирусною інфекцією".

Нагадаємо:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не засуджувати країну за проведення параду 9 травня, незважаючи на пандемію.