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Лукашенко просить не засуджувати Білорусь за парад під час пандемії

Субота, 9 травня 2020, 12:41
Белта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не засуджувати країну за проведення параду в День перемоги, незважаючи на пандемію коронавірусу в світі.

Джерело: виступ Лукашенка на військовому параді 9 травня, Белта

 
Белта

Пряма мова: "Навіть думка зрадити традиціям, які ось уже 75 років прославляють історію Великого Подвигу переможців, для нас неприпустима.

Але в цьому шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас – спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше..."

"І нехай цього року військовий парад у Мінську стане єдиним на пострадянському просторі, він пройде на честь всіх радянських воїнів, які визволили світ від нацизму".

 

Деталі: У військовому параді в Мінську на честь 75-ї річниці перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні брало участь більше 3 тисяч військовослужбовців і понад 150 одиниць техніки. Над столицею Білорусі пролетіли понад 40 літаків і вертольотів.

 

Що передувало: 8 травня на репетиції параду в столиці Білорусі було затримано чоловіка з позитивним тестом на коронавірус, який втік із лікарні.

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • Лукашенко запросив і глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги. Президент України Володимир Зеленський від запрошення відмовився.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьДень Перемогикоронавірус


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