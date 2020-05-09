Лукашенко просить не засуджувати Білорусь за парад під час пандемії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не засуджувати країну за проведення параду в День перемоги, незважаючи на пандемію коронавірусу в світі.

Джерело: виступ Лукашенка на військовому параді 9 травня, Белта

Белта

Пряма мова: "Навіть думка зрадити традиціям, які ось уже 75 років прославляють історію Великого Подвигу переможців, для нас неприпустима.

Але в цьому шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас – спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше..."

"І нехай цього року військовий парад у Мінську стане єдиним на пострадянському просторі, він пройде на честь всіх радянських воїнів, які визволили світ від нацизму".

Деталі: У військовому параді в Мінську на честь 75-ї річниці перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні брало участь більше 3 тисяч військовослужбовців і понад 150 одиниць техніки. Над столицею Білорусі пролетіли понад 40 літаків і вертольотів.

Що передувало: 8 травня на репетиції параду в столиці Білорусі було затримано чоловіка з позитивним тестом на коронавірус, який втік із лікарні.

Передісторія: