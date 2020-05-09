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Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

Субота, 9 травня 2020, 22:42
Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

У німецьких лабораторіях вивчають дію низки українських медичних препаратів, які ймовірно можуть бути застосовані для лікування Covid-19.

Джерело: посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За словами Мельника, Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу.

Пряма мова: "У нас справді є дуже непоганий досвід. Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні (українські – ред.) медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині.

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров’я України працює над тим, аби придбати в США та доставити до України препарат Ремдесивір, який американські медики назвали дієвим при боротьбі з коронавірусом.
  • Станом на 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 за минулу добу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусмедицинаНімеччинаУкраїна
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