В 00:01 1 червня в Солом'янському районі Києва камери системи автоматичної фіксації порушень ПДР зафіксували перевищення дозволеної швидкості. Працювати система почала з 00:00.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Пряма мова: "Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму, став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколівському бульвару в 00:01 хвилину зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеному швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину".

Деталі: Власнику Audi Q7 на адресу його реєстрації, прийде лист з повідомленням про правопорушення та QR кодом, за яким можна подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.

Якщо оплатити штраф за таке порушення протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень.

Якщо штраф не сплатити, порушником займеться Виконавча служба Міністерства юстиції. Якщо водій не згоден зі звинуваченнями, він може звернутися до Департаменту патрульної поліції або до суду.

Що було раніше: з 1 червня в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації почнуть фіксувати порушення швидкісного режиму на дорогах, а порушники будуть притягуватися до відповідальності.