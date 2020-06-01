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Укрзалізниця відновила рух Україною

Понеділок, 1 червня 2020, 09:58
Укрзалізниця відновила рух Україною

З 1 червня Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною.  

Джерело: УЗ у Facebook, міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Дослівно: "Поїхали! Друзі, перший поїзд відправився зі станції Київ-Пасажирський до Костянтинівки. Дощ у дорогу – гарна прикмета. Тож щасливої дороги, пасажири!".

Деталі: З розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. 

 

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій з 1 червня вирушать у дорогу понад 40 поїздів далекого спрямування та 214 приміських поїздів.

Він також додав, що відновили роботу міжобласних автомобільних пасажирських перевезень і працюють над поступовим запуском авіасполучення.

Що було раніше: 1 червня Україна переходить до третього етапу послаблення карантину, але в областях рішення щодо зняття певних обмежень будуть ухвалювати регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передісторія:

  • Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.
  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до запуску з 1 червня готові 42 поїзди, але їх кількість може бути збільшена.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницякарантин
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