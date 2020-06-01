Усі розділи
Укр / Рус

Нардепи кличуть Авакова "на килим"

Понеділок, 1 червня 2020, 11:54

Фракція "Слуга народу" пропонує заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду в п'ятницю із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.

Джерело: перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко на засіданні погоджувальної ради 1 червня

Пряма мова: "Організаційне питання щодо дня уряду… Враховуючи ту ситуацію, яка склалася за попередні два тижні, наша фракція пропонує запросити на день уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для доповіді по тих важливих ситуаціях, які сталися.

В п'ятницю у Броварах, і історія з Кагарликом, з етичною поведінкою правоохоронців і доповісти про стан розслідування щодо обставин загибелі нашого колеги пана Давиденка. Є багато запитань, я думаю, фахово, як завжди, наш міністр внутрішніх справ дасть нам відповідь".

Деталі: Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.

Українська правда
Теми: АваковВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, інфографіка Укрзалізниця відновила рух Україною

Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину

У неділю в Україні нових хворих на COVID-19 виявили вдвічі більше, ніж вилікуваних

У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Адреси камер

Аваков: 20 фігурантів стрілянини у Броварах взяли під варту, на черзі організатори

У травні на коронавірус захворіло майже 3 мільйони людей

Усі головні новини...
Аваков
Стрілянина у Броварах: Аваков показав 6 арештованих
Усі сидітимуть в тюрмі: Аваков пообіцяв контролювати справу про стрілянину в Броварах
Аваков про недобудови "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери
Останні новини
12:12
У Києві зафіксували спалах COVID-19 у жіночому монастирі
11:54
Нардепи кличуть Авакова "на килим"
11:53
У травні ринок нових легкових авто упав на 15% – асоціація
11:32
У перший тиждень літа українців чекають дощі, грози і до +27°
11:31
Курс валют на 1 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:24
На Прикарпатті стався землетрус
11:23
Бізнес починає виходити з карантину: уже працюють 73% ресторанів
11:04
Словаччина і Молдова відкрили ще 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною
11:02
Прем’єр Вірменії та його родина заразились коронавірусом
10:56
У Росії більше 9 тисяч хворих СOVID-19 за добу і багато жертв
Усі новини...