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Нардепи кличуть Авакова "на килим"

Понеділок, 1 червня 2020, 11:54
Нардепи кличуть Авакова на килим

Фракція "Слуга народу" пропонує заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду в п'ятницю із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.

Джерело: перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко на засіданні погоджувальної ради 1 червня

Пряма мова: "Організаційне питання щодо дня уряду… Враховуючи ту ситуацію, яка склалася за попередні два тижні, наша фракція пропонує запросити на день уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для доповіді по тих важливих ситуаціях, які сталися.

В п'ятницю у Броварах, і історія з Кагарликом, з етичною поведінкою правоохоронців і доповісти про стан розслідування щодо обставин загибелі нашого колеги пана Давиденка. Є багато запитань, я думаю, фахово, як завжди, наш міністр внутрішніх справ дасть нам відповідь".

Деталі: Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.

Учасники засідання погоджувальної ради схвалили рішення у п’ятницю, 5 червня, під час "години запитань до уряду" заслухати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

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Українська правда

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Теми: АваковВерховна Рада
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