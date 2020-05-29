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У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

П'ятниця, 29 травня 2020, 13:31
У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

Фракція "Голос" закликає відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після згвалтування і катування жінки у поліцейському відділку Кагарлика.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Дослівно: "Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей.

Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка".

Деталі: За словами заступниці голови політичної партії "Голос" Інни Совсун, Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

На думку депутатів "Голосу", керівництво МВС і Національної поліції треба змінити, тому що їм не вдалося провести реформу правоохоронної системи.

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Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і згвалтуванням затриманої жінки.
  • Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на згвалтування поліцейськими у Кагарлику: вони перебувають під вартою.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.

Українська правда

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Теми: АваковВерховна РадаГолосвідставкаМВС
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