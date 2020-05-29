У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

Фракція "Голос" закликає відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після згвалтування і катування жінки у поліцейському відділку Кагарлика.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Дослівно: "Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей.

Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка".

Деталі: За словами заступниці голови політичної партії "Голос" Інни Совсун, Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

На думку депутатів "Голосу", керівництво МВС і Національної поліції треба змінити, тому що їм не вдалося провести реформу правоохоронної системи.

Читайте також: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

Передісторія: