У Раді виступили з вимогою відставки Авакова
Фракція "Голос" закликає відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після згвалтування і катування жінки у поліцейському відділку Кагарлика.
Джерело: пресслужба "Голосу"
Дослівно: "Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей.
Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка".
Деталі: За словами заступниці голови політичної партії "Голос" Інни Совсун, Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова.
На думку депутатів "Голосу", керівництво МВС і Національної поліції треба змінити, тому що їм не вдалося провести реформу правоохоронної системи.
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Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і згвалтуванням затриманої жінки.
- Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на згвалтування поліцейськими у Кагарлику: вони перебувають під вартою.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.