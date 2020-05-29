Усі розділи
Укр / Рус

У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

П'ятниця, 29 травня 2020, 13:31

Фракція "Голос" закликає відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після згвалтування і катування жінки у поліцейському відділку Кагарлика.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Дослівно: "Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей.

Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка".

Деталі: За словами заступниці голови політичної партії "Голос" Інни Совсун, Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

На думку депутатів "Голосу", керівництво МВС і Національної поліції треба змінити, тому що їм не вдалося провести реформу правоохоронної системи.

Читайте також: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і згвалтуванням затриманої жінки.
  • Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на згвалтування поліцейськими у Кагарлику: вони перебувають під вартою.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.

Українська правда
Теми: АваковВерховна РадаГолосвідставкаМВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України

інфографіка Ще трьом областям дозволили послабити карантин

Перестрілка у Броварах: Зеленський зустрівся з Аваковим

У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

фотоЧерез перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто

Кабмін планує підвищення тарифів на світло для населення - програма виходу з кризи

Усі головні новини...
Аваков
Аваков про недобудови "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери
Перестрілка у Броварах: Зеленський зустрівся з Аваковим
"Щось прогнило": Аваков відреагував на перестрілку перевізників у Броварах
Останні новини
15:49
"Укрзалізниця" хоче перерозподілити площі невеликих вокзалів і здавати в оренду
15:42
фото Окупанти хочуть обмежити доступ до Twitter на Донбасі
15:42
Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України
15:40
"Антивірусний" фонд держбюджету: за 5 тижнів карантину використали лише 20% коштів
15:37
До Путіна на парад збирається ще один європейський президент
15:36
Мінфін і Податкова завершують розробку додатку "РРО в смартфоні"
15:33
Кулеба: Україна розраховує на підтримку Угорщини в НАТО
15:29
Верховний суд просить терміново перевірити, чи конституційний карантин в Україні
15:25
Кулеба розповів, коли може пройти зустріч Зеленського і Орбана
15:23
Нацкомісія з тарифів звинувачує ДТЕК Ахметова у дестабілізації ринку електроенергії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!