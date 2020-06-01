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Відстороненому очільнику поліції Вінниччини знайшли нову посаду

Понеділок, 1 червня 2020, 13:41

Відстороненого від виконання посадових обов'язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко у Вінниці у коментарі журналістам, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу".

Деталі: За його словами, стосовно решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які у п’ятницю, 29 травня, були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, "службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена. Інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Що передувало: Керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса відсторонили від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнили із обійманих посад.

Причиною таких управлінських рішень, зазначили в НПУ, стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Нагадаємо: Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. За даними джерела УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 

Теми: поліціяВінницька область


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