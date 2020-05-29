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Після масштабної перестрілки в Броварах полетіли голови у вінницькій поліції

П'ятниця, 29 травня 2020, 12:41

Начальника Головного управління Національної поліції  у Вінницькій області Юрія Педоса відсторонили від посади.

Джерело: Нацполіція

Деталі: 29 травня керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції  у Вінницькій області Юрія Педоса.

Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби звільнили із займаних посад.

Зазначається, що причиною таких управлінських рішень стали "грубі недоліки та прорахунки, допущені  у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів".

Що передувало: Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. За даними джерела УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 

Українська правда
Теми: поліціяВінницька область


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