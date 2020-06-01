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Стало відомо, чим київський "мінер" погрожував "підірвати" міст

Понеділок, 1 червня 2020, 16:21

У затриманого чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві не було вибухового пристрою.

Джерело: очільник поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі журналістам

Пряма мова: "Він сам зателефонував і сказав, що знаходиться на мосту Метро, в нього вибухова речовина і вимагає поліцію - зустрітися. Свої вимоги він не сказав. Відразу було введено план поліцейської спецоперації, перекрито рух.

Він не виказував агресії, потім уже з’ясувалось, у нього був якийсь балон, від якого йшли провода, в руці був пульт управління. Під’їхали всі наряди, з ним спілкувалися, з’ясували його особу: він прописаний у Вишневому, 1988 року народження. Має два дрібних адміністративних правопорушення, нічого кримінального за ним не було.

Проводились перемовини. Незв’язна мова (у чоловіка), якихось вимог не було, тому, коли була слушна нагода спрацював певний підрозділ, його відволікли, він був затриманий".

Деталі: За словами Крищенка, чоловік мав при собі муляж вибухівки, там знаходилась земля. Чоловіка доставили до райуправління, було викликано медиків, у тому числі психологів, порушено кримінальне провадження за статтею неправдиве повідомлення про замінування. Керівник столичної поліції каже, що мотиви чоловіка будуть уточнюватися: він згадував про негаразди в сім'ї та відсутність житла.

Що передувало: Близько 14.00 1 червня до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Метро. По мосту припинили рух транспорту та столичного метрополітену. На перемовини до зловмисника вирушили правоохоронці. Про його мотиви і вимоги нічого не повідомлялося. 

О 15.20 чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту Метро у Києві, затримали.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київметрополіція


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