"Мінера" мосту Метро у Києві затримали. Відео операції

Чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту Метро у Києві, затримали.

Джерело: пресслужба патрульної поліції, "Київ.Оперативний"

Дослівно поліція: "15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали".

Деталі: Близько 14.00 1 червня до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Метро.

По мосту припинили рух транспорту та столичного метрополітену.

На перемовини до зловмисника відправилися правоохоронці. Про його мотиви і вимоги нічого не повідомлялося.

фото: "Київ.Оперативний"

фото: МВС

Після спецоперації столичний метрополітен уже відновив роботу. Після огляду місця події відновлять і автомобільний рух по мосту.

На місці події перебувають слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

фото: МВС

фото: МВС

Нагадаємо: Це не вперше об'єктом для здійснення своїх планів "мінувальники" обирають столичний міст Метро. Торік озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько.

Бельку оголосили підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачає покарання від штрафу до побавлення волі до 8 років.

У січні стало відомо, що підозрюваного у "мінуванні" мосту метро в Києві Олексія Белька переведуть із СІЗО до психіатричного закладу.