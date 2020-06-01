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"Мінера" мосту Метро у Києві затримали. Відео операції

Понеділок, 1 червня 2020, 15:33
Мінера мосту Метро у Києві затримали. Відео операції

Чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту Метро у Києві, затримали.

Джерело: пресслужба патрульної поліції, "Київ.Оперативний"

Дослівно поліція: "15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали".

Деталі: Близько 14.00 1 червня до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Метро.

По мосту припинили рух транспорту та столичного метрополітену.

На перемовини до зловмисника відправилися правоохоронці. Про його мотиви і вимоги нічого не повідомлялося. 

 
фото: "Київ.Оперативний"
 
фото: МВС

Після спецоперації столичний метрополітен уже відновив роботу. Після огляду місця події відновлять і автомобільний рух по мосту.

На місці події перебувають слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

 
фото: МВС
 
фото: МВС

Нагадаємо: Це не вперше об'єктом для здійснення своїх планів "мінувальники" обирають столичний міст Метро. Торік озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько.

Бельку оголосили підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачає покарання від штрафу до побавлення волі до 8 років. 

У січні стало відомо, що підозрюваного у "мінуванні" мосту метро в Києві Олексія Белька переведуть із СІЗО до психіатричного закладу.

"Українська правда" у Threads

Теми: метрополіціяКиїв
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