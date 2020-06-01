Бронетехніка і снайпери: у Києві знову "замінували" міст Метро

Патрульна поліція перекрила рух транспорту на мосту Метро у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: поліція Києва у Facebook, речник Патрульної поліції Києва Роман Мартинюк у коментарі "Українській правді", пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook, "Київ Оперативний"

Пряма мова Мартинюка: "Рух наразі перекрито. На місці працює слідчо-оперативна група поліції".

Дослівно поліція: "О 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст "Метро". На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка".

Фото поліції Києва

Деталі: Водночас у метрополітен повідомили, що зараз "з технічних причин" потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Фото поліції Києва

Правоохоронці додали, що в Києві ввели спеціальну поліцейську операцію.

Чоловік погрожує підірвати міст Метро — поліцейські проводять з ним переговори. Під мостом збирається техніка, на місце прибули снайпери pic.twitter.com/C4XSYzOlJV — hromadske (@HromadskeUA) June 1, 2020

Поліція встановлює усі обставини події.

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