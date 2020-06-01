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Бронетехніка і снайпери: у Києві знову "замінували" міст Метро

Понеділок, 1 червня 2020, 14:46
Бронетехніка і снайпери: у Києві знову замінували міст Метро

Патрульна поліція перекрила рух транспорту на мосту Метро у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: поліція Києва у Facebook, речник Патрульної поліції Києва Роман Мартинюк у коментарі "Українській правді", пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook, "Київ Оперативний"  

Пряма мова Мартинюка: "Рух наразі перекрито. На місці працює слідчо-оперативна група поліції". 

Дослівно поліція: "О 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст "Метро". На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка". 

 
Фото поліції Києва

Деталі: Водночас у метрополітен повідомили, що зараз "з технічних причин" потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".  

 
Фото поліції Києва

Правоохоронці додали, що в Києві ввели спеціальну поліцейську операцію.

Поліція встановлює усі обставини події.

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Передісторія:

  • Увечері 18 вересня 2019 року озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.
  • "Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько.
  • Через кілька годин Белька вдалося затримати. В результаті спецоперації ніхто не постраждав. Белька затримали з карабіном і помповою рушницею. Він влучив у дрон з помпової рушниці. Вибухівки при собі у ветерана не було. Одна з рушниць була зареєстрованою.
  • Бельку оголосили підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачає покарання від штрафу до побавлення волі до 8 років. 
  • У січні стало відомо, що підозрюваного у "мінуванні" мосту метро в Києві Олексія Белька переведуть із СІЗО до психіатричного закладу.

Українська правда

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Теми: Київметрополіція
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