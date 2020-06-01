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Аваков показав успіхи роботи камер автофіксації порушень

Понеділок, 1 червня 2020, 21:00
Аваков показав успіхи роботи камер автофіксації порушень

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксовано понад 35 тисяч подій.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Авакова: "Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві: зафіксовано 35 тис. 762 події, відпрацьовано 5 тис. 620.

"Лідери перегонів": Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW проїхав три камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, водій отримає 3 штрафи".

Що було раніше: У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

Українська правда

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Теми: МВСАваков
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