МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів
Середа, 10 червня 2020, 00:35
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. Програма розрахована на 18 місяців.
Джерело: МВФ
Дослівно: "Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько $5 млрд)..
Затвердження програми SBA дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд SDR (приблизно $2,1 млрд)".
#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020
Читайте також: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ
Нагадаємо:
- Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня.
- Україна розраховує, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.
- Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 2,1 мільярда доларів.
- 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
- У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.