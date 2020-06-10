Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

Середа, 10 червня 2020, 00:35
МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. Програма розрахована на 18 місяців.

Джерело: МВФ

Дослівно: "Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько $5 млрд)..

Затвердження програми SBA дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд SDR (приблизно $2,1 млрд)".

Деталі: Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на рішення МВФ

Читайте також: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Нагадаємо:

  • Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня.
  • Україна розраховує, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.
  • Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 2,1 мільярда доларів.
  • 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
  • У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФкредит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
МВФ
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: