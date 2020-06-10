МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. Програма розрахована на 18 місяців.

Джерело: МВФ

Дослівно: "Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько $5 млрд)..

Затвердження програми SBA дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд SDR (приблизно $2,1 млрд)".

#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

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