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МВФ затвердив для України програму на 5 мільярдів доларів

Середа, 10 червня 2020, 00:35

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. Програма розрахована на 18 місяців.

Джерело: МВФ

Дослівно: "Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько $5 млрд)..

Затвердження програми SBA дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд SDR (приблизно $2,1 млрд)".

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Нагадаємо:

  • Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України заплановано на 9 червня.
  • Україна розраховує, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.
  • Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 2,1 мільярда доларів.
  • 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
  • У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Теми: МВФкредит


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