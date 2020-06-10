МВФ утвердил для Украины программу на 5 миллиардов долларов

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Источник: МВФ

Дословно: "Исполнительный совет МВФ утвердил сегодня программу Stand-By (SBA) для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $ 5 млрд)..

Утверждение программы SBA позволяет осуществить немедленное выделение эквивалента 1,5 млрд SDR (примерно $ 2,1 миллиарда)".

#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

Читайте также: Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ

Напоминаем: