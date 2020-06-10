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МВФ утвердил для Украины программу на 5 миллиардов долларов

Среда, 10 июня 2020, 00:35
МВФ утвердил для Украины программу на 5 миллиардов долларов

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев. 

Источник: МВФ

Дословно: "Исполнительный совет МВФ утвердил сегодня программу Stand-By (SBA) для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $ 5 млрд)..
Утверждение программы SBA позволяет осуществить немедленное выделение эквивалента 1,5 млрд SDR (примерно $ 2,1 миллиарда)".

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Напоминаем:

  • Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.
  • Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш.
  • Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 2,1 миллиарда долларов.
  • 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.
  • В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВФкредит
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