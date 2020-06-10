Антирекорд COVID-19: за добу в Україні померли 23 хворих

За добу 9 червня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 525 осіб, 357 хворих одужали, але 23 пацієнти померли.

Джерело: дані ЦГЗ і РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: За весь час пандемії коронавірус у країні виявили у 28 381 українця, одужали 12 769 осіб, померли 833 людини.

Із 525 нових хворих за добу – 70 дітей та 49 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу 9 червня підтвердили у Волинській області (101), Львівській області (78) та в місті Києві (57).

За даними РНБО, жодного нового випадку минулої доби не зафіксовано в 5 областях: Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Луганській.

Натомість летальних випадків найбільше зафіксовано у Чернівецькій (5), Львівській (4), Волинській (3) областях. У Кіровоградській області 2 хворих померли, по одному – у Києві, Київській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій і Черкаській областях.

23 померлих за добу – це максимальна кількість в Україні від початку пандемії.

У вівторок було зроблено 14 210 тестів, із них 8 477 досліджень методом ПЛР і 5 733 ІФА-тестів.