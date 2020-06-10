Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антирекорд COVID-19: за добу в Україні померли 23 хворих

Середа, 10 червня 2020, 09:06
Антирекорд COVID-19: за добу в Україні померли 23 хворих

За добу 9 червня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 525 осіб, 357 хворих одужали, але 23 пацієнти померли.

Джерело: дані ЦГЗ і РНБО, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: За весь час пандемії коронавірус у країні виявили у 28 381 українця, одужали 12 769 осіб, померли 833 людини.

Із 525 нових хворих за добу – 70 дітей та 49 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу 9 червня підтвердили у Волинській області (101), Львівській області (78) та в місті Києві (57).

 

За даними РНБО, жодного нового випадку минулої доби не зафіксовано в 5 областях: Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Луганській.

Натомість летальних випадків найбільше зафіксовано у Чернівецькій (5), Львівській (4), Волинській (3) областях. У Кіровоградській області 2 хворих померли, по одному – у Києві, Київській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій і Черкаській областях.

23 померлих за добу – це максимальна кількість в Україні від початку пандемії.

 

У вівторок було зроблено 14 210 тестів, із них 8 477 досліджень методом ПЛР і 5 733 ІФА-тестів.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: