Все разделы
Укр / Рус

Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине умерли 23 больных

Среда, 10 июня 2020, 09:06

За сутки 9 июня в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 525 человек, 357 больных выздоровели, но 23 пациента умерли.

Источник: данные ЦОЗ и СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: За все время пандемии коронавирус в стране обнаружили у 28 381 украинца, выздоровели 12 769 человек, умерли 833 человека.

Из 525 новых больных за сутки – 70 детей и 49 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса 9 июня подтвердили в Волынской области (101), Львовской области (78) и в Киеве (57).

 

По данным СНБО, ни одного нового случая за прошедшие сутки не зафиксировано в 5 областях: Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской.

А вот летальных случаев больше всего зафиксировано в Черновицкой (5), Львовской (4), Волынской (3) областях. В Кировоградской области 2 больных умерли, по одному – в Киеве, Киевской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областях.

23 умерших за сутки – это максимальное количество в Украине с начала пандемии.

 

Во вторник было сделано 14 210 тестов, из них 8477 исследований методом ПЦР и 5733 ИФА-тестов

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНа Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых

В Украине новое смягчение карантина: можно культурные мероприятия, но не всем областям

Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине умерли 23 больных

МВФ утвердил для Украины программу на 5 миллиардов долларов

фотоНа Донбассе взорвался автомобиль ВСУ, десять военных ранены

Журналисты вместо сепаратистов в ТКГ: появилась реакция России и ОРДЛО

Все главные новости...
коронавирус
МОЗ подумывает о "красной" и "зеленой" зонах для пропуска граждан других стран
В Украине новое смягчение карантина: можно культурные мероприятия, но не всем областям
Бессимптомные больные редко передают коронавирус – ВОЗ
Последние новости
11:03
Сторонники Порошенко собрались под ГБР с фотожабами Зеленского
10:58
В одном из городов Франции родители через суд требуют разрешить детям ходить в школу
10:56
Футбол в Украине пока будут играть без болельщиков
10:30
Ляшко хвастается, что тесты на COVID-19 делают за день почти везде. Но очереди до сих пор есть
10:22
Эксперты прогнозируют крупнейшее в истории падение спроса на газ
10:20
МОЗ подумывает о "красной" и "зеленой" зонах для пропуска граждан других стран
10:09
фото, видеоНа Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
09:58
В Минздраве изменили правила выписки из COVID-19. Выздоровевших может стать больше
09:54
Европейские лидеры призвали ЕС готовиться к следующим пандемиям
09:50
Марченко надеется перевыполнить госбюджет и уменьшить его дефицит
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!