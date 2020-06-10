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Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине умерли 23 больных

Среда, 10 июня 2020, 09:06
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине умерли 23 больных

За сутки 9 июня в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 525 человек, 357 больных выздоровели, но 23 пациента умерли.

Источник: данные ЦОЗ и СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: За все время пандемии коронавирус в стране обнаружили у 28 381 украинца, выздоровели 12 769 человек, умерли 833 человека.

Из 525 новых больных за сутки – 70 детей и 49 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса 9 июня подтвердили в Волынской области (101), Львовской области (78) и в Киеве (57).

 

По данным СНБО, ни одного нового случая за прошедшие сутки не зафиксировано в 5 областях: Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской.

А вот летальных случаев больше всего зафиксировано в Черновицкой (5), Львовской (4), Волынской (3) областях. В Кировоградской области 2 больных умерли, по одному – в Киеве, Киевской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областях.

23 умерших за сутки – это максимальное количество в Украине с начала пандемии.

 

Во вторник было сделано 14 210 тестов, из них 8477 исследований методом ПЦР и 5733 ИФА-тестов

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019
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