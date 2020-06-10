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В Україні нове пом’якшення карантину: можна культурні заходи, але не всім областям

Середа, 10 червня 2020, 09:38
В Україні нове пом’якшення карантину: можна культурні заходи, але не всім областям
Фото shpalta

З 10 червня в Україні розпочався черговий етап пом’якшення карантину, під час якого дозволяється проводити культурні заходи та працювати готелям.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Пряма мова: "Сьогодні 10 червня і сьогодні черговий етап пом’якшення карантину. Зокрема, дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурні заходи.

Також дозволяється відкривати заклади, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів  оздоровлення і відпочинку".

Деталі: За словами Ляшка, щодо роботи дитячих таборів і санаторіїв буде окреме засідання уряду і селекторна нарада 10 червня.

Головний санлікар наголосив, що культурні заходи можуть відбуватися за кількох умов:

  • температурний скриніг на вході для всіх,
  • обробка рук на вході антисептиком;
  • заборона фанзон та інших скупчень людей, які не дозволять дотримуватися соціальної дистанції;  
  • контроль квитків на вході повинен за можливості проходити через сканування штрих-кодів;
  • у приміщенні і на відкритому повітрі має перебувати одна особа на 5 м загального приміщення або огородженої території;
  • відвідувачі повинні бути у захисних масках;
  • якщо відвідувачів будуть розміщувати на сидячих місцях, то відстань між ними має бути 1,5 м і по обидва боки від них, а також попереду та позаду не має бути інших відвідувачів.

Роботу закладів з розміщення дозволяють за таких умов:

  • онлайн реєстрація;
  • при можливості харчування в номерах або на відкритих терасах (у випадку, якщо харчування відбувається у приміщенні, то необхідно, щоб відстань між столами була 1,5 м і за кожним столом сиділи не більше 4 осіб). 

За словами Ляшка, наразі не всі області можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину – а лише ті, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою уряду про запровадження адаптивного карантину.

Зокрема через невідповідність показнику інцидентності 12 осіб на 100 тисяч населення не можуть перейти до послаблення карантину:

  • місто Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область,
  • Львівська область,
  • Рівненська область,
  • Чернівецька область.

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинУкраїнакоронавірус
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