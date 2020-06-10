В Украине новое смягчение карантина: можно культурные мероприятия, но не всем областям

С 10 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина, во время которого разрешается проводить культурные мероприятия и работать гостиницам.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко

Прямая речь: "Сегодня 10 июня и сегодня очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия.

Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха".

Детали: По словам Ляшко, относительно работы детских лагерей и санаториев будет отдельное заседание правительства и селекторное совещание 10 июня.

Главный санврач подчеркнул, что культурные мероприятия могут проходить при нескольких условиях:

температурный скриниг на входе для всех,

обработка рук на входе антисептиком,

запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию;

контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов;

в помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 м общего помещения или огражденной территории;

посетители должны быть в защитных масках;

если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей.

Работу заведений по размещению разрешат при следующих условиях:

онлайн регистрация;

по возможности питание в номерах или на открытых террасах (в случае, если питание предоставляется в помещении, то необходимо, чтобы расстояние между столами было 1,5 м и за каждым столом сидели не более 4 человек).

По словам Ляшко, пока не все области могут перейти к очередному этапу смягчения карантина – а только те, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением правительства о введении адаптивного карантина.

В частности, из-за несоответствия показателю инцидентности 12 человек на 100 000 населения не могут перейти к ослаблению карантина:

город Киев,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Черновицкая область.

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