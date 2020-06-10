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На Буковині грабіжник відстрілювався від поліцейських: двоє поранених

Середа, 10 червня 2020, 10:09
На Буковині грабіжник відстрілювався від поліцейських: двоє поранених

Двоє спецпризначенців отримали вогнепальні поранення при спробі затримання зловмисника на місці злочину у Чернівецькій області.

Джерело: сайт Національної поліції

Дослівно: "У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від поліцейських. У результаті він поранив двох  правоохоронців, які застосували зброю у відповідь. Підозрюваний і поліцейські перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу". 

 

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці отримали інформацію про те, що 36-річний громадянин іншої країни, який у 2010 році був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської  області, готується до розбійного нападу на приватний будинок. 

За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД. У будинку, який зловмисник готувався пограбувати, влаштували засідку. 

 

Вночі з 9 на 10 червня нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення.

Коли він почув фразу "Працює поліція", то спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенцяв, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення. Щоб затримати нападника, поліцейські також застосували зброю і поранили правопорушника у стегно.

Поліцейських з вогнепальними пораненнями голови та гомілки і зловмисника з пораненням стегна госпіталізували, їм надається медична допомога. 

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областьполіція
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