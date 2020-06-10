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На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых

Среда, 10 июня 2020, 10:09
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых

Двое спецназовцев получили огнестрельные ранения при попытке задержания злоумышленника на месте преступления в Черновицкой области.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских. В результате он ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь".

 

Детали: Сообщается, что правоохранители получили информацию о том, что 36-летний гражданин другой страны, который в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, готовится к разбойному нападению на частный дом.

По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД. В доме, который злоумышленник готовился ограбить, устроили засаду.

 

В ночь с 9 на 10 июня мужчина проник в дом через окно подвального помещения.

Когда он услышал фразу "Работает полиция", то попытался убежать и начал стрелять в сторону спецпризначенцяв, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейские также применили оружие и ранили правонарушителя в бедро.

Полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени и злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областьполиция
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