У Києві на коронавірус захворіло немовля, якому менше місяця

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 57 людей, серед них четверо медиків та немовля.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 57 людей. Серед них четверо медиків. Один випадок за минулу добу – летальний… Одужали за добу 60 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворів минулої доби : 30 жінок віком від 26 до 78 рокiв і дівчинка 15 років. А також 23 чоловіка від 18 до 72 рокiв і троє хлопчиків – одному менше місяця, двом іншим – 15 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі -18. У Деснянському – 10 та в Дніпровському – 9 випадків.

На сьогодні в столиці вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 людей. Подолали хворобу 985 киян.