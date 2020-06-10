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В Киеве коронавирусом заболел младенец, которому меньше месяца

Среда, 10 июня 2020, 12:08

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 57 человек, среди них четверо медиков и младенец.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков. Один случай за минувшие сутки - летальный... Выздоровели в сутки 60 человек".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 мужчины от 18 до 72 лет и трое мальчиков - одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе 18. В Деснянском - 10 и в Днепровском - 9 случаев.

 

На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. Преодолели болезнь 985 киевлян.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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