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Єврокомісія рекомендуватиме почати відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня

Середа, 10 червня 2020, 16:12

Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС почати відкривати свої зовнішні кордони для мандрівників з-за меж блоку з 1 липня.

Про це заявив у середу глава європейської дипломатії Жозеп Боррелль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення про послаблення обмежень, введених для уповільнення поширення коронавірусу, залишається за національними столицями, але Боррель сказав, що Брюссель цього тижня запропонує "поступове і часткове скасування" заборон.

Держави-члени ЄС почали послаблювати тимчасові обмеження на перетин кордонів всередині блоку, але висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня.

У минулі вихідні міністри внутрішніх справ 27 держав-членів домовилися координувати поступове відновлення прийому туристів з-за меж Шенгенської зони, Британії та ЄС.

Але єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила минулого тижня, що не всі країни погодилися з критеріями для повторного відкриття кордонів, причому деякі з них поспішають більше, ніж інші.

Наприклад, Греція, чия економіка сильно залежить від туризму, вже оголосила, що з 15 червня знову відкриється для низки країн, в тому числі нечленів ЄС, таких як Австралія, Китай і Південна Корея.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.

Теми: ЄвропакордонЄС
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