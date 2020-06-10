Все разделы
Укр / Рус

Єврокомісія рекомендуватиме почати відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня

Среда, 10 июня 2020, 16:12

Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС почати відкривати свої зовнішні кордони для мандрівників з-за меж блоку з 1 липня.

Про це заявив у середу глава європейської дипломатії Жозеп Боррелль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення про послаблення обмежень, введених для уповільнення поширення коронавірусу, залишається за національними столицями, але Боррель сказав, що Брюссель цього тижня запропонує "поступове і часткове скасування" заборон.

Держави-члени ЄС почали послаблювати тимчасові обмеження на перетин кордонів всередині блоку, але висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня.

У минулі вихідні міністри внутрішніх справ 27 держав-членів домовилися координувати поступове відновлення прийому туристів з-за меж Шенгенської зони, Британії та ЄС.

Але єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила минулого тижня, що не всі країни погодилися з критеріями для повторного відкриття кордонів, причому деякі з них поспішають більше, ніж інші.

Наприклад, Греція, чия економіка сильно залежить від туризму, вже оголосила, що з 15 червня знову відкриється для низки країн, в тому числі нечленів ЄС, таких як Австралія, Китай і Південна Корея.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.

Темы: ЕвропаграницаЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Начался отбор кандидатуры на вице-премьера по ОПК и космосу. Список

Появилось видео, как Порошенко удалось избежать вручения подозрения

Зеленский и Ко получили админпротоколы за кофе в Хмельницком

Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей

фото, видеоВ Одессе обрушился жилой дом

В столичных больницах рекордное число больных COVID-19 - мэр

Все главные новости...
Европа
Лидеры ЕС и стран Восточного партнерства проведут видеоконференцию 18 июня
МОЗ подумывает о "красной" и "зеленой" зонах для пропуска граждан других стран
Бельгия открыла рестораны и бары
Последние новости
18:12
Польша с 13 июня откроет границы для жителей стран ЕС
18:11
Сеть бизнес-пространств Creative States открыла новую локацию в Киеве
18:07
Минюст похвастался еще 4-мя VIP-камерами в СИЗО и показал, как они выглядят
18:06
"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования еще в одной области
18:03
Боевики 6 раз обстреливали из гранатометов позиции ВСУ
18:00
Трансформация: "Укроборонпром" изменит модель управления своими компаниями
17:57
MH17: подозреваемым в сбивании самолета отказали в иммунитете участников боевых действий
17:40
SkyUp подал в суд на 1+1
17:34
Когда и при каких условиях будут открывать детские лагеря комментирует МОЗ
17:32
фотоНа Луганщине прикрыли контакт-центр, который работал на российские компании
Все новости...