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Уряд підписав ВДЕ-меморандум з виробниками "зеленої" електроенергії

Середа, 10 червня 2020, 23:01

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

Джерело: "Урядовий портал"

Деталі: Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених" тарифів, що передбачає їх зменшення. Зокрема, для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру – на 7,5%.

Зі свого боку, зазначили в Кабміні, українська влада бере зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашенню наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також уряд бере зобов’язання визначити і затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Пряма мова Шмигаля: "Ми за те, щоб будувалась зелена енергетика і з часом така енергія була найбільше розповсюджена, як найчистіша. Але нам важливо, скільки вона буде коштувати. Якщо ціна електроенергії, що буде вироблятися на нових СЕС, буде визначатися уже на аукціонах, не буде високого тарифу".

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

Кабінет міністрів підписав меморандум з інвесторами в "зелену" енергетику: тарифи для населення не зміняться, держава економитиме 6 мільярдів на рік.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія  "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівенергетика


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