Правительство подписало ВИЭ-меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Источник: "Правительственный портал"

Детали: Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. Министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшения. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.

Со своей стороны, отметили в Кабмине, украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Прямая речь Шмыгаля: "Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика, и со временем такая энергия была больше распространена, как чистейшая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа".

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Напомним:

Кабинет министров подписал меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику: тарифы для населения не изменятся, государство будет экономить 6 миллиардов гривень в год.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.