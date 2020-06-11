Новий антирекорд: за добу в Україні виявили 689 хворих на COVID-19

За добу 10 червня коронавірусну хворобу діагностували у 689 жителів України, 372 хворих одужали, а 21 помер.

Джерело: дані ЦГЗ

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 29 070 осіб, із них 13 141 одужав, 854 особи померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу, що найбільше нових випадків зафіксовано за минулу добу у Львівській області (125), Київській області (54), Рівненській області (53), а також місті Київ (91).

За його словами, "такого антирекорду в нас ще не було".