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Новый антирекорд: за сутки в Украине обнаружили 689 больных COVID-19

Четверг, 11 июня 2020, 08:51
Новый антирекорд: за сутки в Украине обнаружили 689 больных COVID-19

За сутки 10 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 689 жителей Украины, 372 больных выздоровели, а 21 умер.

Источник: данные ЦОЗ

Детали: Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 29 070 человек, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, что больше всего новых случаев зафиксировано за минувшие сутки во Львовской области (125), Киевской области (54), Ровенской области (53), а также городе Киев (91).

По его словам, "такого антирекорда у нас еще не было".

 

Темы: коронавирусCovid-2019
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