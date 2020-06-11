Держстат відмовився давати дані про смертність українців під час карантину - Опендатабот

Платформа відкритих даних Опендатабот каже, що Служба статистики не публікує дані про померлих під час карантину.

Джерело: Опендатабот

Деталі: На початку року аналітики звернулися до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі й від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній.

За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень.

Наприкінці травня компанія знову звернулася до Держстату з проханням надати такі дані, що охоплюють період карантину, проте дізналася, що служба не публікує цю інформацію під час карантину.

Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

Пряма мова засновника Опендатабот Олексія Іванківа: "Без повного об’єму даних про смертність від хвороб дихальних шляхів будь-які порівняння неможливі. Для того, аби робити висновки про виправданість карантину, який завдав значної шкоди усім сферам життя українців, ми маємо володіти даними про реальні показники смертності та їх причини".