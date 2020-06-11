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Держстат відмовився давати дані про смертність українців під час карантину - Опендатабот

Четвер, 11 червня 2020, 12:03

Платформа відкритих даних Опендатабот каже, що Служба статистики не публікує дані про померлих під час карантину.

Джерело: Опендатабот

Деталі: На початку року аналітики звернулися до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі й від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній.

 

За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень.

Наприкінці травня компанія знову звернулася до Держстату з проханням надати такі дані, що охоплюють період карантину, проте дізналася, що служба не публікує цю інформацію під час карантину.

Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

Пряма мова засновника Опендатабот Олексія Іванківа: "Без повного об’єму даних про смертність від хвороб дихальних шляхів будь-які порівняння неможливі. Для того, аби робити висновки про виправданість карантину, який завдав значної шкоди усім сферам життя українців, ми маємо володіти даними про реальні показники смертності та їх причини".

Українська правда
Теми: карантин


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