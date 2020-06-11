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Госстат отказался давать данные о смертности украинцев во время карантина - Опендатабот

Четверг, 11 июня 2020, 12:03

Платформа открытых данных Опендатабот говорит, что Служба статистики не публикует данные об умерших во время карантина.

Источник: Опендатабот

Детали: В начале года аналитики обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний.

 

По данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшим смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь.

В конце мая компания вновь обратилась к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнала, что служба не публикует эту информацию во время карантина.

Официальные данные, обнародованные Минздравом по состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертях от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

Прямая речь основателя Опендатабот Алексея Иванкива: "Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны обладать данными о реальных показателях смертности и их причинах".

Украинская правда
Темы: карантин


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