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ЄС з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців, чи пустять українців - невідомо

Четвер, 11 червня 2020, 14:28

Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня і українці потенційно можуть бути серед тих, для кого знімуть обмеження в першу чергу. Для цього Україна має відповідати визначеним критеріям.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосила єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

Серед перших країн, для яких знімуть обмеження потраплять країни Західних Балкан: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

Єврокомісар заявила, що з 1 липня обмеження знімуть для громадян країн, де епідемічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС. Для України рішення ще не ухвалене.

Весь список країни-члени ЄС повинні погодити згодом.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.  

Головними критеріями під час визначення списку країни, громадяни яких зможуть в’їхати в Єврозону, будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

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При цьому в разі зміни ситуації у певній країні обмеження можуть поновити.

Також можуть відмовити у в’їзді окремому мандрівникові з країни, для якої обмеження зняті, якщо вважатиметься, що він "може становити загрозу для громадського здоров’я".

Єврокомісія закликає країн-членів зняти прикордонний контроль з понеділка, 15 червня.

Це рішення не є імперативним: країнам-членам рекомендують відкрити внутрішні кордони з цієї дати, або "настільки швидко, як це можливо".

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Теми: ЄСкарантинкоронавірус


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