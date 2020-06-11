ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев, пустят ли украинцев - неизвестно

Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля и украинцы могут быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь. Для этого Украина должна соответствовать определенным критериям.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон.

Среди первых стран, для которых снимут ограничения попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Еврокомиссар заявила, что с 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация похожа или лучше, чем в ЕС. Для Украины решение еще не принято.

Полный список страны-члены ЕС должны согласовать позже.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

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При этом в случае изменения ситуации в определенной стране ограничения могут восстановить.

Также могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты, если считается, что он "может представлять угрозу для общественного здоровья".

Еврокомиссия призывает стран-членов снять пограничный контроль с понедельника, 15 июня.

Это решение не является императивным: странам-членам рекомендуется открыть внутренние границы с этой даты, или "так быстро, как это возможно".

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