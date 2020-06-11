ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев, пустят ли украинцев - неизвестно

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля. Украина потенциально может войти в список стран, для которых снимут ограничения в первую очередь, если будет отвечать определенным критериям.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля", - заявила еврокомиссар.

С 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Главными критериями будут количество заболеваний коронавирусом на 100 тысяч населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

В числе первых в этот список попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов на авиарейсах в ЕС.

При этом, в случае изменения ситуации в определенной стране, ограничения могут возобновить. Также могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты, если считается, что он "может представлять угрозу для общественного здоровья".

Для Украины решение еще не принято. Оно будет зависеть, в частности, от развития эпидемической ситуации.

Также Еврокомиссия призывает страны-члены снять пограничный контроль с понедельника, 15 июня. Это решение не является императивным: странам-членам рекомендуется открыть внутренние границы с 15 июня, или "так скоро, как это возможно".

Читайте также: Очереди, гостиницы и "уголки для кашля": какой будет жизнь в посткарантинной Европе