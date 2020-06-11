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Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для українців

Четвер, 11 червня 2020, 15:50
Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для українців

Єврокомісія виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні рекомендації Єврокомісії.

В Єврокомісії заявили, що окрім епідемічної ситуації, будуть враховувати принцип взаємності.

Дослівно рекомендації ЄК: "Багато третіх країн також запровадили обмеження на подорожі для громадян, які прибувають з ЄС. З метою рівного ставлення третя держава також має зняти обмеження на в’їзд з ЄС...

Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні".

Україна досі не скасувала обмеження на в’їзд іноземців у зв’язку з коронавірусом, тому має змінити ці правила, щоб отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

В Єврокомісії заявили, що "наявність і надійність" даних з третіх країн має розглядатися в якості ключового критерію для відкриття кордонів.

Зокрема, обмеження на поїздки спочатку знімуть з третіх країн, які мають порівнянну або кращу епідемічну ситуацію, ніж в середньому по ЄС.

Головними критеріями у цьому контексті будуть: число нових інфекцій на 100 000 населення; тенденція до зростання числа нових інфекцій; загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування та звітність.

Ще однією умовою для відкриття кордонів також буде здатність забезпечити дотримання заходів стримування, таких як фізичне дистанціювання, протягом всієї подорожі, від місця відправлення до місця призначення, в тому числі під час будь-якого можливого транзиту через райони підвищеного ризику.

Ще один аспект, який буде враховуватися – це можливе використання третьої країни для транзиту мандрівниками інших країн, які не відповідають критеріям.

ЄС почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня. Серед перших відкриються кордони для таких країн Західних Балкан, як Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

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Теми: ЄвропаУкраїнатуризмЄврокомісіякоронавірус
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