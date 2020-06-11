Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев

Еврокомиссия изложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие рекомендации Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации, будут учитывать принцип взаимности.

Дословно рекомендации ЕК: "Многие третьих стран также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС...

Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет".

Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом.

В Еврокомиссии заявили, что наличие и надежность данных из третьих стран должны рассматриваться в качестве ключевых критериев для открытия границ.

В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь с тех третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.

Главными критериями в этом контексте будут: число новых случаев инфекции на 100 000 населения; тенденция к росту числа новых случаев; общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.

Еще одним условием для открытия границ будет также способность обеспечить соблюдение мер сдерживания, таких как физическое дистанцирование, в течение всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.

Также будет учитываться возможность использования третьей страны для транзита путешественниками других стран, которые не соответствуют критериям.

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля. Среди первых откроются границы для таких стран Западных Балкан, как Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

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