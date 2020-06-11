США затвердили пакет безпекової допомоги Україні обсягом $250 млн

Відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США американський Конгрес затвердив весь пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (USAI).

Про це повідомило посольство України в США, передає "Європейська правда".

Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо.

Надані американською стороною засоби сприятимуть посиленню бойової спроможності української армії і спрямовані на збереження життя і здоров’я українських воїнів, які борються з російською агресією, підкреслили у посольстві.

Окремий акцент у цьогорічному пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-морських сил ЗСУ на тлі агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.

"Дякуємо американським партнерам за триваючу потужну підтримку процесу реформ в Україні та зміцнення оборонних можливостей нашої країни на передовій боротьби з російською агресією. Реформа сектору безпеки і оборони України, наближення його до стандартів НАТО є одним з головних пріоритетів українського уряду", - прокоментували в посольстві.